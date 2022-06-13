شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: نعلم قدرات لاعبى كوريا جيدا وأتمنى استمتاع الجماهير بالمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر أنه وزملائه على دراية كبيرة بقدرات لاعبي منتخب كوريا قبل لقاء الغد والذي يضم لاعبين جيدين ولديهم سرعات جيدة يتقدمهم سون نجم توتنهام ولكن كرة القدم لعبه جماعية ولا تعتمد على الفردية لذا فان لاعبي الفراعنة يعملون حساب لكل لاعبي منتخب كوريا وليس لاعب بعينه لأن جميعهم متميزين.

وقال السولية فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يتمني أن يحقق المنتخب المصري نتيجة إيجابية أمام نظيره الكوري في مباراة الغد فالجميع في بعثة الفراعنة جاهز للمشاركة في هذه المباراة ورهن إشارة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال متمنيا ان تستمتع الجماهير بأدء المنتخبين في لقاء قوي.

ولبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب معالي سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.