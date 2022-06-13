شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيمانى وثلاثى هجوم الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع ثلاثي هجوم الفريق، محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن بسبب التحدث معهم عن تراجع مستواهم طوال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

وقرر موسيماني الذي غاب عن الفريق طوال التدريبات الماضية بسبب تواجده في المغرب وجنوب أفريقيا ثم إصابة بفيروس فى المعدة، مناقشة ثلاثي هجوم الأهلي في عدة أمور تتعلق بحالتهم البدنية والتهديفية وكذلك المعنوية بعدما أصبحت مسألة إهدار الفرص من أهم وأكبر المشاكل في الفريق.

ورغم مشاركة شريف وحسام حسن وصلاح محسن في مباريات الأهلي الماضية محليا وأفريقيا إلا إن مستواهم التهديفي ضعيف للغاية ولا يتناسب مع عدد الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى المنافس.

وفاز الأهلي على المصري بالسلوم بهدف نظيف أمس الأحد، باستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل الهدف، أحمد عبد القادر.

وقاد سامي قمصان المدرب العام للأهلي، مباراة المصري بالسلوم أمس بسبب غياب موسيماني وسيقود الفريق التدريبات المقبلة استعداداً لمباراة ايسترن كومباني المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الدوري المصري.