منتخب ناشئات السلة يهزم الشمس وديًا استعدادًا لكأس العالم بالمجر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة، بقيادة المدير الفني عماد محمود فى الفوز على سيدات الشمس، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين بصالة استاد القاهرة بنتيجة 31/78، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالمجر يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخب كندا وإسبانيا وثالث قارة آسيا الذي سيتم تحديده لاحقًا .