اخبار الرياضه

منتخب ناشئات السلة يهزم الشمس وديًا استعدادًا لكأس العالم بالمجر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يهزم الشمس وديًا استعدادًا لكأس العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة، بقيادة المدير الفني عماد محمود فى الفوز على سيدات الشمس، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين بصالة استاد القاهرة بنتيجة 31/78، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالمجر يوليو المقبل.

 

ويتواجد المنتخب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخب كندا وإسبانيا وثالث قارة آسيا الذي سيتم تحديده لاحقًا .

 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 17 سنة  عماد محمود مدير فني ، هاني حسن مدرب عام ،  خالد عياد مدرب عام، نهال سعد ومحمود يونس معايشة، أسماء عيد طبيب، سهيلة يوسف طبيب، آلاء خالد إداري، آلاء مصطفى إداري، محمود فرج مدرب أحمال.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا