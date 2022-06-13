شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الثلاثاء.. مصر تفوز على كوريا الجنوبية فى آخر مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، فى مباراة ودية بين المنتخبين، والمقرر إقامتها في العاصمة سيول، والتي قد تكون الأخيرة للجهاز الفني الفراعنة.

وستكون مباراة الثلاثاء هي الأولى بينهما بعد أكثر من 17 عاما، حيث تعد آخر مواجهة جمعت بينهما كانت في عام 2005 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف عماد متعب، والتي كان يدرب الفراعنة في ذلك الوقت المعلم حسن شحاتة.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية؛ بسبب الإصابات والإجهاد، وهم: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح، وحمدى فتحى، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.

التقى منتخبا مصر وكوريا الجنوبية، قبل مواجهة الثلاثاء المقبل، في خمس مباريات سابقة، حقق فيها الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لكوريا الجنوبية، وتعادل وحيد.

وخاض منتخب مصر مباراتين رسمتين أمام كوريا من قبل الأولى كانت عام 1964 خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964، والثانية في كأس الأفرو آسيوية للمنتخبات، وحقق فيها منتخب كوريا الجنوبية الفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وخاض المنتخبان ثلاث مباريات ودية فازت كوريا في لقائين منهما بنتيجة 2-1، 1-0.