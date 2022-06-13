شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: منتخب كوريا منظم ونسعى لتقديم مباراة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أهمية مباراة كوريا الجنوبية الودية مؤكدا أنها ستكون مفيدة للمنتخبين على حدا سواء مما جعله يوافق على العرض الذي تقدمت به إحدي الشركات لمواجهة كوريا خلال فترة التوقف الدولي خاصة أنه منتخب قوي ويستعد لكأس العالم 2022.

وعن الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر قال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أنه بالفعل هناك غيابات في صفوف الفراعنة ولكن هناك لاعبين كبار متواجدين في صفوف الفريق يتقدمهم عمرو السولية الذى شارك بقوة في المباريات الكبيرة مؤكدا أنه سيحاول اللعب بطريقة تناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين وتقديم أداء جيد أمام الفريق الكوري المنظم.

وحول إمكانيات المنتخب الكوري قال إنه مميز ويضم لاعبين مميزين يلعبون فى أندية كبيرة على رأسهم سون نجم توتنهام ويملك لاعبين عندهم سرعات كبيرة في صفوف المنتخب الكوري الذي يتميز بالتنظيم الجيد داخل الملعب.

وقال مدرب منتخب مصر، إنه تابع مباريات المنتخب الكوري الثلاثة خلال فترة التوقف الدولي وكانت مميزة بالرغم من خسارته من البرازيل إلا أنه قدم أداء جيد للغاية يؤكد أنه منتخب كبير وقادر على تقديم نفسه بصورة جيدة في كأس العالم بقطر خاصة أنه خاض 4 مباريات في 14 يوم مما يعني أنه منتخب له شأن كبير على الساحة الكروية.

واختتم تصريحاته بأنه يتطلع لتقديم مباراة جيدة تستمتع بها الجماهير في البلدين وتليق باسم المنتخبين الذين ترتبطهما علاقات جيدة، مؤكدا أنه سيحاول استحضار الروح التي تناسب هذه المباراة من اجل الظهور بمستوي متميز.