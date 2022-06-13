شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف موعد عودة الدوليين للأهلى بعد الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة اللاعبين الدوليين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمشاركين مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية الحالية.

وقال عبد الحفيظ إن لاعبي المنتخب الوطني سوف يعودون في اليوم التالي للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية والمحدد لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة أن بيرسي تاو لاعب الفريق يعود إلى القاهرة يوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن علي معلول سوف يعود إلى القاهرة الخميس المقبل، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي.

فيما عاد المالي ديانج للقاهرة وظهر في مران الفريق اليوم ،الأثنين، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.