شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الأهلى يسعى لتدبير عقوبة كهربا من الإعلانات.. ونصحت شوبير بإعارة مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور، أن النادى الأهلى أستقر على عودة محمود عبد المنعم كهربا لصفوفه في الموسم الجديد مشدداً على أن المارد الأحمر يحاول تسديد عقوبة اللاعب للزمالك.

وقال الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كهربا رجع وأتمرن في الأهلى بعد نهاية الإعارة، وهيكمل مع الفريق في الموسم الجديد ومش هيتم إعارته أو بيعه خاصة بعد الجلسة التي عقدت مع موسيمانى وطالبوه خلالها باستمرار كهربا".

ويضيف بندق:" الأهلى يحاول حالياً البحث عن إعلانات لكهربا من أجل تسديد عقوبته للزمالك حتى لايتم إيقافه".

وعن مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم علق بندق:" مصطفى شوبير تألق بالأمس وأثبت نفسه رغم أنه تعرض لهجوم كبير علشان هو ابن أحمد شوبير، وكنت كلمت كابتن شوبير وقولتله لازم مصطفى يخرج إعارة عشان يلعب ويشارك ويقنع الناس بمستواه بدل من دكة الأهلى".

وتابع خالد الغندور:"ديانج مش هيمشى من الأهلى ولا على معلول ولا بيرسى تاو ، اللى هيمشى بس هو ميكيسونى".

وعن الزمالك علق بندق:" أبو جبل عنده عرض من النصر السعودى بس ممكن يكمل مع الزمالك خاصة أن الزمالك بيفاوض محمد بسام وهو موقع للبنك الأهلى، وأشرف بن شرقى بيعشق الإمارات ونفسه يعيش هناك".