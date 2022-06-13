تعرف على موعد مباراة أستراليا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب الأسترالي مواجهة جديدة لانتزاع بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم 2022، حين يلاقي بيرو في الملحق العالمي.



وكان منتخب أستراليا قد حقق الفوز بصعوبة بالغة على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الملحق الآسيوي، ليضرب موعدا مع بيرو في الملحق العالمي والنهائي المؤهل للمونديال.

يستضيف استاد "أحمد بن علي" مباراة قوية تجمع بين منتخب أستراليا وبيرو في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022، مساء الإثنين.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حقوق إذاعة مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وستنقل قناة "بي إن سبورتس آسيا" مباراة بيرو وأستراليا تلفزيونيا على الهواء مباشرة.