وسائل إعلام: اتجاه في الأهلي لإقالة موسيماني قبل مواجهة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتوجيه الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق، قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر داخل النادي الأهلي قولها إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي بسبب تصرفات المدير الفني الجنوب إفريقي، بعد غيابه عن متابعة الفريق في مباراة المصري بالسلوم، التي أقيمت مساء أمس الأحد في كأس مصر، بجانب غيابه عن مران الفريق صباح اليوم الإثنين.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلي تدرس توجيه الشكر لموسيماني خلال الساعات المقبلة، علي الرغم من ارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام الزمالك في قمة الدوري الممتاز.

وتمر العلاقة بين الأهلي وموسيماني بمرحلة من التوتر خلال الفترة الأخيرة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا وغيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية، فضلاً عن تصريحاته الإعلامية التي أثارت العديد من الجدل.

وفي وقت سابق، نشر بيتسو موسيماني صورة جديدة تجمع كل بطولاته مع فريق الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب موسيماني على الصورة: منذ 20 شهرًا، هذه هي رحلتنا التي باركنا بها الله، نحن شاكرون ومتواضعون، مع وضع هاشتاج، تغيير اللعبة إلى الأفضل.