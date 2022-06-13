الامارات | مانشستر سيتي يكمل صفقة التعاقد مع هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكمل صفقة التعاقد مع هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه أكمل صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني لمدة خمس سنوات.

ولم يذكر سيتي التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء هالاند قد تتجاوز 300 مليون يورو (314.22 مليون دولار) بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.

وارتفعت قيمة مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 21 عاما بشكل كبير بفضل مستواه المبهر مع دورتموند بعد انضمامه من سالزبورج النمساوي قبل عامين.

وقال هالاند الذي سجل 86 هدفا في كل المسابقات مع دورتموند منذ مشاركته الأولى في يناير كانون الثاني 2020 "أتابع سيتي دائما خاصة في المواسم الأخيرة.

"تعجبني كثيرا طريقة لعبهم. إنها مثيرة ويصنعون الكثير من الفرص وهو أمر رائع للاعب مثلي".

وأضاف اللاعب النرويجي الذي سينضم إلى سيتي في أول يوليو تموز "أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف والفوز بألقاب والتطور كلاعب وأثق أنني استطيع القيام بذلك هنا".

وكان سيتي يسعى بكل قوة لايجاد بديل لسيرجيو أجويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني، وهداف الفريق التاريخي برصيد 254 هدفا، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر العام الماضي.

وفشل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية.

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