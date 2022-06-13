شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية فى الإسماعيلى للمدافعين بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص حمزة الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى تدريبات يومية للمدافعين في صفوف فريقه حتى يعرف اللاعبين طرق التمركز الدفاعي الصحيحة وكيفية مواجهة الكرات العرضية للمنافس والتعامل معها بجانب إجادة التعامل في منطقة الجزاء دون التحامات تكلف الدراويش ركلات جزاء ساذجة.

ويسعى حمزة الجمل لإيقاف مسلسل اهتزاز شباك الدراويش حيث تلقت شباك الفريق الأصفر 26 هدف في 20 مباراة بالدوري وهو رقم كبير تسبب في تراجع نتائج الاسماعيلى في المسابقة المحلية.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه المقاولون العرب مساء الجمعة القادم بإستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الـ 22 من عمر المسابقة المحلية.

ويتطلع جهاز الدراويش لمعالجة كل أوجه القصور في الفريق الاصفر قبيل إستئناف المنافسات الرسمية.