شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من علي فرج بطل الاسكواش بعد اختياره سفيراً للأمم المتحدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، وبطل العالم للاسكواش، عن سعادته بعد اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة، كسفير لها فى مصر ضمن مبادرة شباب بلد.

وكتب علي فرج عبر حسابه الشخصي على انستجرام:" أتشرف بالتعاون مع الأمم المتحدة، لأكون جزء من مبادرة شباب بلد، يا رب فعلا نقدر نساعد بتوفير فرص أحسن لكل شاب وشابة في مصر عشان يبنوا مستقبل أحسن لنفسهم".

واكتمل جدول المتأهلين للمشاركة في بطولة العظماء الثانية المقرر إقامتها في مصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار.

وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة خلال الموسم بواقع، 8 سيدات و8 رجال، حيث تقام المنافسات بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بأخر ألقاب الموسم الجاري.

ويشارك في البطولة بمنافسات السيدات كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، الأمريكية أماندا صبحي، النيوزيلندية جويل كينج، الإنجليزية سارة جان بيري، روان العربي لاعبة وادي دجلة، والانجليزية جورجينا كيندي.

بينما في منافسات الرجال يشارك كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني، مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع، البيروفي دييجو إلياس، محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف السادس، الويلزي جويل مكين، مازن هشام لاعب وادي دجلة.