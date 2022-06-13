شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح الأهلى الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يشارك محمود وحيد مع الأهلي إلا على فترات مُتباعدة حينما يغيب الدولي التونسي على معلول الظهير الأساسي للفريق، بل أن موسيماني يستعين أحياناً باللاعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على حساب محمود وحيد الأمر الذي يُعني أن الأخير بات خارج حسابات المدرب الجنوب أفريقي بصورة كبيرة.

وارتبط اسم محمود وحيد بعدة عروض محلية الفترة الماضية سيقوم بالمفاضلة بينها الأسابيع المقبلة من أجل حسم موقفه مع الأهلي، خاصة أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي سيكون لها كلمة بالتأكيد في هذا الملف.

وشارك محمود وحيد مع الأهلي في مباراة المصري بالسلوم أمس في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف أحرزه أحمد عبد القادر لكن الفريق الأحمر لم يقدم العرض المنتظر.