شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة يدخل دائرة المرشحين لمجاورة روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب مركز وسط الملعب، فى صداع برأس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قبل مواجهة الداخلية المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعد مركز وسط ملعب الزمالك هو الأزمة الحقيقية أمام الجهاز الفني فى ظل غياب طارق حامد المتواجد حاليًا في إسبانيا لخوض تدريبات علاجية بسبب شعوره بآلام فى الرباط الصليبي الخلفي، وتعرض إمام عاشور للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر.

ووضع فيريرا عدة حلول لأزمة وسط الملعب، وبعد أن كان إسلام جابر هو المرشح الأول لمجاورة محمد أشرف روقا في وسط ملعب الزمالك أمام الداخلية، دخل عبد الله جمعة دائرة الترشيحات فى هذا المركز، ومعه سيف جعفر، وإن كانت أسهم عبد الله جمعة هي الأقوى خاصة بعدما شارك اللاعب في هذا المركز في التدريبات الأخيرة وقدم مستوى مميز.

وكان جوسفالدو فيريرا أعلن قائمة اللاعبين استعدادًا للمباراة، والتى ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد، خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد .