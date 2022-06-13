شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكسر "لعنة الأهلى" بالفوز على المنصورة بعد 9 مباريات دون انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النادي المصري مسار الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام حسن، بعدما تخطى عقبة المنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر، محققاً الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وتأتي أهمية الفوز على المنصورة، باعتبارها أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، كما أن هذا الفوز يأتي بعد غياب استمر لـ 64 يوماً للانتصارات عن القلعة الحضراء، حيث يرجع آخر فوز للنادي المصري قبل مواجهة المنصورة فى المسابقات المحلية بشكل عام والدوري على وجه التحديد إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.

وسبق مباريات الدوري هزيمة المصري أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ليودع البطولة، وبذلك يكون الفريق البورسعيدي خاض 9 مباريات متتالية في جميع البطولات دون تحقيق أي انتصار قبل تولي حسام حسن المسؤولية.

بدأ حسام حسن مشواره التدريبي مع فريق المصري موسم 2007 -2008، وبلغت تجربته الأولى مع المصري البورسعيدي 11 شهرا، خاض خلالها 27 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 وخسر فى سبع مباريات.

ونجح خلال ولايته الأولى للمصري وبدايته التدريبية بالفوز على الزمالك 2-1 موسم 2007 -2008 بالجولة الـ 23 للدوري، كما فاز على الأهلي 2-0 بالجولة الثانية للدوري موسم 2008 -2009.