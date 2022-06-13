شكرا لقرائتكم خبر عن السفراء العرب يؤازرون الفراعنة أمام كوريا الجنوبية.. ومؤتمر أونلاين لجلال والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاثنين، إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً، بصحبة عمرو السولية قائد الفراعنة، للحديث عن مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، والمقرر إقامتها غداً، ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي "أونلاين"، وذلك بسبب حرص الجانب الكوري على سلامة الجميع تخوفاً من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد مراسل أون تايم سبورت عبر برنامج "صباح أون تايم" أن هناك عدداً كبيراً من السفراء العرب سيحضرون مباراة الفراعنة غداً وقال مراسل أون تايم : إيهاب جلال سيعقد مؤتمر صحفي بصحبة عمرو السولية للتحدي عن مباراة كوريا والمؤتمر سيكون أونلاين بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعدد كبير من السفراء العرب سيكونون متواجدين في مباراة الغد بحسب ما أكد السفير المصري.

ولبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.