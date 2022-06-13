شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات سلة سيدات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك في إبرام عدة صفقات في فريق كرة السلة سيدات، في اطار الاستعداد للموسم الجديد، والرغبة في المنافسة على البطولات، أسوة بفريق الرجال.

تم التعاقد مع التوأم هالة على وهاجر على لاعبتا الأهلى السابقتين، وزينة البرقى لاعبة الجزيرة، وندى كونجا لاعبة سموحة، وآلاء سليمان من نادى الزهور ، بالإضافة إلى بريتنى ديكينز المحترفة الأمريكية في نادى مصر للتأمين سابقا.

من ناحية أخرى نجحت الإدارة في تجديد التعاقد مع نيرة نافع لاعبة الفريق.

وعلى مستوى الرجال تم التعاقد مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.