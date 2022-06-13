شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد مصير مشاركة محمود علاء مع المنتخب أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ونادي الزمالك، لاختبار طبي أخير قبل المران الأساسي للفراعنة، والمقرر إقامته اليوم بمعسكر المنتخب في كوريا الجنوبية، استعداداً للمباراة الودية المقرر إقامتها غداً أمام كوريا الجنوبية، وذلك لتحديد موقف علاء من المشاركة في اللقاء.

وكان مدافع الفراعنة قد تعرض لكدمة قوية في مران الأمس أدت إلى خروجه من المران دون استكماله، وأكد مراسل قناة أون تايم سبورت المرافق للبعثة المصرية بكوريا الجنوبية، أنه تحدث مع محمود علاء حول إصابته، وقال مراسل أون تايم سبورت عبر برنامج "صباح أون تايم": محمود علاء قال لي أنه أصيب بكدمة قوية في الكاحل والدكتور محمد أبو العلا سيجري له فحص طبي اليوم قبل المران للتأكد من شفائه أو عدمه ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يلحق بالمباراة لشعوره بتعب شديد بعد تلك الكدمة.

أضاف: هناك هدوء نسبي في معسكر المنتخب اليوم بعد التوتر بالأمس بسبب تصريحات جمال علام عن مصير الجهاز الفني، والبعثة لبت دعوة السفير على مأدبة الغذاء، وخلال حفل السفارة إيهاب جلال تحدث وأكد على ثقته في اللاعبين لتقديم مباراة تليق باسم مصر.

و لبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.