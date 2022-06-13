تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد ليبيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحل منتخب المغرب يوم الإثنين المقبل ضيفا على نظيره الليبيري، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.



وستدور هذه المواجهة بصفة اشتثنائية في ملعب "محمد الخامس"، بسبب عدم مصادقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على صلاحية الملعب الذي يخوض فيها منتخب ليبيريا مبارياته الدولية.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة الـ11 يدعم به حظوظه في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

ويجدر التذكير إلى أن منتخب المغرب فاز الخميس الماضي على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراته الأولى بالتصفيات.

ويخوض منتخب المغرب المباراة أمام ليبيريا بصفوف مكتملة بعد أن تعافى نصير مزراوي من الإصابة التي أبعدته عن المواجهتين أمام الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا.

وسبق لمنتخب "أسود الأطلس" أن واجه نظيره الليبيري في 3 مناسبات، حقق خلالها فوزين مقابل تكبده لهزيمة وحيدة.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد ليبيريا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - أشرف حكيمي - رومان سايس - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - أمين حارث - سليم أملاح

خط الهجوم: يوسف النصيري - طارق تيسودالي