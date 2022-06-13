أبرزها قمة فرنسا وكرواتيا ومواجهة الزمالك مع الداخلية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف المسابقات العالمية، أبرزها مواجهة منتخبيّ فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ولقاء الزمالك مع الداخلية في إطار دور الـ 32 بـ كأس مصر.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس مصر

الزمالك والداخلية، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Ontime sports 1

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ساو تومي ونيجريا، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سيراليون وغينيا بيساو، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليبيريا والمغرب، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بى ان سبورت 3

دوري الأمم الأوروبية

كازخستان وسلوفاكيا، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة UEFA.tv

أذربيجان وروسيا البيضاء، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة UEFA.tv

الدنمارك والنمسا، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة UEFA.tv

فرنسا وكرواتيا، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة UEFA.tv

الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022

-مباراة منتخب أستراليا أمام نظيره منتخب بيرو، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.