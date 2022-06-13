شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى بعد الفوز على المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة المصرى بالسلوم التي أقيمت أمس الاحد في دور الـ 32 لكأس مصر وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر، استعداداً للتحديات المقبلة في مسابقة الدوري.



موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر. منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة. جدول ترتيب الدوري المصريالزمالك - 44 نقطة جدول ترتيب الدوري المصريالزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة





القنوات الناقلة لمباريات الدوريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.