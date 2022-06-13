شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تلبى دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب معالي سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.