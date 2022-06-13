شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يواصل التأهيل فى فيوتشر للتعافى من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق، للتعافى من إصابة العضلة الضامة التى تعرض لها ناصر خلال مشاركته مع فيوتشر فى الدوري العام، وتسببت فى غيابه عن مباراتي إيسترن كومباني وبيراميدز.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى يوم 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

من ناحية أخرى، فعل مسئولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادى دجلة المعار محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة فى بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وقرر مجلس إدارة نادي فيوتشر التمسك بجميع نجوم الفريق وعدم التخلي عن أي لاعب من القوام الأساسي، بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق فى موسمه الأول بالدوري العام، وخاصة بعدما فعل النادي بند شراء ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو" بعد دفع 18 مليونا عن كل لاعب.

ويعتبر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، هو الوحيد الذي ينتهي عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، حيث انتقل حارس مرمى الزمالك إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وقرر النادي منح جنش حق تحديد مصيره فى نهاية الموسم بعد موافقة نادي الزمالك، وتمسك مسؤولو فيوتشر بعمر كمال عبد الواحد الذى يمتد عقده مع النادي لـ 3 مواسم.