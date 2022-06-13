شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري بالسلوم: لعبنا على المرتدات بسبب مشاكل الأهلي في التحولات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي المصري بالسلوم، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلى، في المباراة التى حقق فيها الفوز بهدف نظيف في دور 32 بكأس مصر.

وقال أحمد عبد الرؤوف، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: قدمنا أداء جيد طوال أوقات المباراة وخاصة الشوط الأول، وحاولنا تقسيم المباراة واللعب على تعطيل الأهلى ومفاتيح لعبه.

وأضاف مدرب المصري بالسلوم: الأهلى عنده مشاكل كتيرة جدا في التحولات الدفاعية، وحاولنا اللعب على المرتدات؛ لأن الأهلي يعاني من الغيابات الدفاعية.

وتابع: الأهلي لم يشكل أي خطورة في الشوط الأول إلا كرة واحدة ولم تصل للحارس، ولكن الشوط التاني تراجع الأداء وحاولنا العودة للمباراة ولكن لم ننجح".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.