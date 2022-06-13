شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول بطولة يشارك فيها محمد الشوربجي بمصر بعد تحوله لتمثيل إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد الشوربجي، لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، للمشاركة في بطولة العظماء الثانية المقرر إقامتها فى مصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، لتكون هذه أول بطولة للشوربجي في مصر بعد تحول انتمائه لإنجلترا.

وكان الاتحاد الانجليزي قد أعلن، فى وقت سابق، تحول انتماء محمد الشوربجي لتمثيل إنجلترا فى بطولات الاسكواش بدلاً من مصر، وذلك بداية من بطولة موريشيوس الماضية، والتى حصد الشوربجي وصافتها.

وتضم بطولة العظماء الثمانية أفضل 16 لاعباً ولاعبة خلال الموسم، بواقع 8 سيدات و8 رجال، حيث تقام المنافسات بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بأخر ألقاب الموسم الجاري.

ويشارك فى البطولة بمنافسات السيدات كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، الأمريكية أماندا صبحي، النيوزيلندية جويل كينج، الإنجليزية سارة جان بيري، روان العربي لاعبة وادي دجلة، والانجليزية جورجينا كيندي.

بينما فى منافسات الرجال يشارك كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني، مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع، البيروفي دييجو إلياس، محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف السادس، الويلزي جويل مكين، مازن هشام لاعب وادي دجلة.