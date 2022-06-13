شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لبراعم المصارعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية لبراعم المصارعة، والتي تقام في جهاز الرياضة وتستمر حتى الأربعاء المقبل، لمواليد 2009 ، و 2010 ، و 2011.

وكان مسئولو اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، خاطبوا نظراءهم باللجنة الأولمبية لتسجيل اللاعب عبد الرحمن محمد بدلا من محمد إبراهيم كيشو فى قائمة دورة ألعاب البحر المتوسط، التى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

وكان كيشو قد تم تسجيله فى ميزان 67 ك ، وبعد قرار عدم مشاركته بسبب المدرب والإعداد والامتحانات، تم مخاطبة الأولمبية لإدراج عبد الرحمن محمد بدلا منه فى قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى الدورة، خاصة أن عبد الرحمن محمد حاصل على بطولة أفريقيا.

من ناحية أخرى، طلب المصارعة من اللجنة الأولمبية إدراج اسم هيثم فهمى بدلا من أحمد بغدود، خاصة أنه تم تسجيل الأسماء قبل تصفية هيثم وبغدود، والتى أسفرت عن فوز هيثم فهمى فى وزن 60 ك.