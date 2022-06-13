اخبار الرياضه

هشام عبد الرسول: أنا ضد إقالة إيهاب جلال حاليا.. ولديه فرصة لتصحيح الأوضاع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الرسول: أنا ضد إقالة إيهاب جلال حاليا.. ولديه فرصة لتصحيح الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد الرسول، نجم مصر السابق، أنه يتمنى عودة المنتخب إلى وضعه الطبيعي.

 

وقال هشام، خلال تصريحات تليفزيونية: "نتمنى عودة منتخب مصر إلى وضعه الطبيعى، اتحاد الكرة لم يعلن عن المعايير التي على أساسها تم اختيار المدير الفني".

 

وتابع: "أنا من المؤيدين للمدرب الوطني وضد إقالة إيهاب جلال في هذا التوقيت، ولا بد من استمراره ومنحه الثقة ودعمه ومساندته".

 

وأتم: "أرفض ربط نتيجة مباراة كوريا الجنوبية بموقف ايهاب جلال مع المنتخب.. أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع داخل صفوف المنتخب".

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا