شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الرسول: أنا ضد إقالة إيهاب جلال حاليا.. ولديه فرصة لتصحيح الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد الرسول، نجم مصر السابق، أنه يتمنى عودة المنتخب إلى وضعه الطبيعي.

وقال هشام، خلال تصريحات تليفزيونية: "نتمنى عودة منتخب مصر إلى وضعه الطبيعى، اتحاد الكرة لم يعلن عن المعايير التي على أساسها تم اختيار المدير الفني".

وتابع: "أنا من المؤيدين للمدرب الوطني وضد إقالة إيهاب جلال في هذا التوقيت، ولا بد من استمراره ومنحه الثقة ودعمه ومساندته".

وأتم: "أرفض ربط نتيجة مباراة كوريا الجنوبية بموقف ايهاب جلال مع المنتخب.. أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع داخل صفوف المنتخب".