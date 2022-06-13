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الشباب والرياضة تواصل فعاليات معسكر حماية جيل وتبدأ التصفيات الختامية لمسابقة kids show

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، تنفيذ برنامج " حماية جيل " بالتعاون مع مبادرة يسر  للتأهيل الأسرى بمحافظة الإسكندرية بمركزى شباب ( النصر، الأنفوشى ) بمشاركة 150 من الطلائع وأولياء أمورهم.

 

وتضمن البرنامج مجموعة من  ورش التوعية في التأهيل الأسري والنفسي من خلال  مدربين متخصصين في موضوعات عدة ( سمات مرحلة المراهقة للأهالى - الجنسي للمراهقين - إدمان المخدرات للمراهقين - التنشئة الاجتماعية لمرحلة المراهقة للأهالى - صحة المراهقين للمراهقين - ورشة  خاصة للأطفال عن التربية الجنسية -  ورش للأهالي عن العنف دائرة على السلوك - العنف بين الأبناء - العنف بين الزوجين وبين الإخوات - ورش للمراهقين عن إدمان من نوع أخر).

 

و أعرب الطلائع المشاركين عن سعادتهم بالمعلومات والثقافة العامة ، وتوجيههم على التعامل في المواقف المختلفة ، كما أثنى أولياء الأمور على البرنامج ومدى استفاداتهم من المعلومات والقيم المقدمة لهم، جدير بالذكر أنه تم تنفيذ البرنامج بمحافظات ( الإسماعيلية – البحيرة – القاهرة – الجيزة ) ويتم التنفيذ في محافظة القليوبية الأسبوع القادم. 

 

في سياق أخر، تبدأ اليوم وزارة الشباب والرياضة فاعليات التصفيات الختامية لمسابقة العروض kids show ، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بمشاركة ٨٥٠ من النشء، وتتنوع العروض الرياضية لتشمل (الجمباز الفردي – الجمباز الجماعي – الجمباز الإيقاعي – الزومبا – الباليه)، وتقام الفعاليات بصالة السادس من أكتوبر، حيث أن المرحلة التمهيدية للمسابقة تقدم 12 ألف مشارك وتمت التصفية للمرحلة الختامية من خلال لجنة تحكيم من الخبراء والمتخصصين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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