شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تواصل فعاليات معسكر حماية جيل وتبدأ التصفيات الختامية لمسابقة kids show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، تنفيذ برنامج " حماية جيل " بالتعاون مع مبادرة يسر للتأهيل الأسرى بمحافظة الإسكندرية بمركزى شباب ( النصر، الأنفوشى ) بمشاركة 150 من الطلائع وأولياء أمورهم.

وتضمن البرنامج مجموعة من ورش التوعية في التأهيل الأسري والنفسي من خلال مدربين متخصصين في موضوعات عدة ( سمات مرحلة المراهقة للأهالى - التحرش الجنسي للمراهقين - إدمان المخدرات للمراهقين - التنشئة الاجتماعية لمرحلة المراهقة للأهالى - صحة المراهقين للمراهقين - ورشة خاصة للأطفال عن التربية الجنسية - ورش للأهالي عن العنف دائرة على السلوك - العنف بين الأبناء - العنف بين الزوجين وبين الإخوات - ورش للمراهقين عن إدمان من نوع أخر).

و أعرب الطلائع المشاركين عن سعادتهم بالمعلومات والثقافة العامة ، وتوجيههم على التعامل في المواقف المختلفة ، كما أثنى أولياء الأمور على البرنامج ومدى استفاداتهم من المعلومات والقيم المقدمة لهم، جدير بالذكر أنه تم تنفيذ البرنامج بمحافظات ( الإسماعيلية – البحيرة – القاهرة – الجيزة ) ويتم التنفيذ في محافظة القليوبية الأسبوع القادم.

في سياق أخر، تبدأ اليوم وزارة الشباب والرياضة فاعليات التصفيات الختامية لمسابقة العروض الرياضية kids show ، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بمشاركة ٨٥٠ من النشء، وتتنوع العروض الرياضية لتشمل (الجمباز الفردي – الجمباز الجماعي – الجمباز الإيقاعي – الزومبا – الباليه)، وتقام الفعاليات بصالة السادس من أكتوبر، حيث أن المرحلة التمهيدية للمسابقة تقدم 12 ألف مشارك وتمت التصفية للمرحلة الختامية من خلال لجنة تحكيم من الخبراء والمتخصصين.