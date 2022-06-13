شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: خرجنا بمكاسب عديدة من مباراة المصري بالسلوم والنتيجة مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، مدرب عام الأهلي، الذي قاد فريقه في مباراته ضد المصري بالسلوم والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف والتأهل على دور الـ16 ببطولة كأس مصر، أنه تم لعب مباراة كبيرة في بطولة كأس مصر وتم الاستعداد لها بشكل جيد.

قال خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثنا مع اللاعبين عن أهمية المباراة وكان علينا التركيز في البطولات المحلية الدوري والكأس القديم والجديد وخرجنا بالعديد من المكاسب من مباراة المصري بالسلوم".

وأضاف: "نحاول تأهيل اللاعبين وتوصيلهم إلى حالة بدنية جيدة لأن الفترة القادمة لدينا مباريات قوية أهمها الزمالك وبيراميدز ودورنا تجهيز كل اللاعبين، والنتيجة مرضية بالنسبة لنا رغم أن الأداء لم يكن أفضل شيء".

وتابع: "من أول فترة الإعداد على تواصل مع موسيماني في برنامج الإعداد بدليل تواجد جهازه المعاون كابيلو وموسى ماتلابا وكايل سولومون، ونحن نكمل على عمل موسيماني وهو شيء طبيعي".

واختتم قمصان تصريحاته قائلا: "كنا نرغب في تحقيق مكاسب كثيرة من مباراة المصري بالسلوم مثل ظهور بدر بانون ومحمود متولي ومحمد محمود الذين عادوا للمشاركة بعد غياب طويل وكذلك مشاركة حسام حسن وكوكا في المباراة كاملة مع عودة رامي ربيعة للمشاركة بعد غياب وهي مكاسب عديدة سنبني عليها في الفترة القادمة".