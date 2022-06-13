شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى فاركو لمواصلة النتائج الإيجابية مع عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو ، اجتماعاً مع لاعبيه حثهم خلاله على مواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق عقب عودة مسابقة الدوري من التوقف لاقتحام المربع الذهبى.

وحصد فاركو 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك، ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

وتتوقف مسابقة الدوري المحلي لما يزيد عن أسبوعين ضمن الأجندة الدولية، والتي تخللها مبارتان للمنتخب الوطني فى التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة بجانب مباراة ودية تقام أمام كوريا الجنوبية.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها عصر الجمعة 17 المقبلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.