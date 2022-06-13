شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى حكما لمباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الداخلية فى دور الـ32 من كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الداخلية، في دور الـ32 من كأس مصر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والداخلية إلى طاقم تحكيم مكون من كل من: محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان خالد السيد حكام راية، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو: سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الداخلية غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الوطني وتواجد عدد من لاعبي فريق الأمل بالنادي.