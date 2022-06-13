شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى حكما لمباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الداخلية فى دور الـ32 من كأس مصر.
ويلتقي الزمالك مع نظيره الداخلية، في دور الـ32 من كأس مصر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والداخلية إلى طاقم تحكيم مكون من كل من: محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان خالد السيد حكام راية، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو: سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.
وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الداخلية غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الوطني وتواجد عدد من لاعبي فريق الأمل بالنادي.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.
وتضم القائمة كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد .
خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.
خط الهجوم: يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار" - عمر السعيد.