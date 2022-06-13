اخبار الرياضه

الطرابيلي: المصري استعاد الروح من جديد مع حسام حسن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الطرابيلي: المصري استعاد الروح من جديد مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق كان يمر بفترة من سوء التوفيق وعدم الجاهزية البدنية خلال الفترة الماضية.

 

وقال الطرابيلي، فى تصريحات تليفزيونية: "أغلب لاعبي الفريق الحالي تدرب مع حسام حسن من قبل وهناك حالة من الانسجام والفريق بدأ يضع قدميه فى الطريق الصحيح بعدما تم استعادة الروح من جديد". 

 

وأضاف: "المصري قدم مباراة كبيرة أمام المنصورة، والشعباني طلب من قبل الرحيل بطريقة ودية وتأخر فسخ العقد كان سببا فى تأخر الإعلان بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن مدربا للفريق".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا