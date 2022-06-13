شكرا لقرائتكم خبر عن الطرابيلي: المصري استعاد الروح من جديد مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق كان يمر بفترة من سوء التوفيق وعدم الجاهزية البدنية خلال الفترة الماضية.

وقال الطرابيلي، فى تصريحات تليفزيونية: "أغلب لاعبي الفريق الحالي تدرب مع حسام حسن من قبل وهناك حالة من الانسجام والفريق بدأ يضع قدميه فى الطريق الصحيح بعدما تم استعادة الروح من جديد".

وأضاف: "المصري قدم مباراة كبيرة أمام المنصورة، والشعباني طلب من قبل الرحيل بطريقة ودية وتأخر فسخ العقد كان سببا فى تأخر الإعلان بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن مدربا للفريق".