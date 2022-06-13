شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: سنصدر قرارات الخميس المقبل ستثلج صدور المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد، سيصدر العديد من القرارات بعد اجتماعه المقرر إقامته الخميس المقبل، ستثلج صدور المصريين وتسعدهم.

وقال الكومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC:" في البداية أؤكد على دعم اتحاد الكرة، للمدير الفني الوطني لمنتخب مصر، مشددًا اننا لدينا نماذج رائعة للمدربين المصرين وعلى رأسه كل من حسن شحاتة ومحمود الجوهري، وكذلك مدربين رائعين في الوقت الحالي، مثل أحمد سامي وعلي ماهر وخالد جلال وحلمي طولان وغيرها من الأسماء، ومشيرًا إلى رغبة اتحاد الكرة في تجهيز كوادر تدريبية وطنية بالفترة المقبلة.

وأضاف الكومي: البعض أساء فهم تصريحات الأستاذ جمال علام، ولا أحد يجرؤ على إقالة إيهاب جلال وهو في مهمة وطنية قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

وتابع الكومي: لم نتحدث مع إيهاب جلال بخصوص إنهاء مسيرته التدريبية مع المنتخب الوطني، إيهاب جلال مستمر مع المنتخب الوطني، وسنعقد جلسة معه بعد وصوله القاهرة لتقييم الثلاث مباريات التي خاضها مع منتخب مصر.

واستطرد عضو اتحاد الكرة، اجتماع الخميس سنصدر قرارات ستثلج الصدور وستكون قرارات قوية جدًا، لها علاقة بجميع القطاعات باتحاد الكرة مثل لجنة الحكام ومستشارين للاتحاد المصري لكرة القدم

وعن الموقف النهائي لإيهاب جلال من الرحيل عن منتخب مصر، قال الكومي: "استمرار إيهاب جلال في منصبه من عدمه يتحدد في الاجتماع الذي سيعقد عقب عودته للقاهرة".

وأتم الكومي تصريحاته قائلا: بركات وحازم إمام مُكلفان بدراسة سير ذاتية لكل منتخبات كرة القدم في مصر، سواء الأولمبي أو المدير الفني لاتحاد الكرة أيضًا.