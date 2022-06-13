شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الداخلية مساء اليوم، الاثنين، فى مباراة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل، خاصة أن الزمالك يبحث عن الانتصارات فى كافة البطولات التي يشارك بها، فيما يسعى الداخلية لمواصلة الصحوة والتأهل على حساب الفارس الأبيض بعدما تأهل الفريق للدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

تقام مباراة الزمالك ضد الداخلية فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

فيريرا يحذر لاعبيه من خطورة عناصر فريق الداخلية

‏تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مع لاعبيه محذرا إياهم من التهاون أمام الداخلية أو التعالي، خاصة أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية، ونجح فى التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين، لافتًا إلى أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات خاصة في ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.

فيريرا يطالب لاعبيه باستعادة هيبة الزمالك

وطالب فيريرا لاعبيه ببذل قصارى جهدهم من أجل تقديم مستوى مميز واستعادة هيبة الفارس الأبيض، خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطني، وهو الأمر الذى سيتيح فرصة المشاركة لعدد من البدلاء والصاعدين الجدد، مما سيجعل تشكيل الزمالك يشهد العديد من العناصر الجديدة التي ستكون المباراة بمثابة اختبار حقيقى لهم وفرصة لتثبيت أقدامهم.

الداخلية يسعى لمواصلة صحوته وإقصاء الزمالك من الكأس

ويعمل فريق الداخلية على مواصلة صحوته بعد التأهل للدورى الممتاز، متصدرًا مجموعته برصيد 69 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، وسجل لاعبوه 48 هدف، واستقبلت شباكه 25، ويأمل لاعبو الداخلية في تحقيق المفاجأة أمام متصدر الدورى الممتاز، وإقصاءه من بطولة كاس مصر، حيث شدد السيد عيد على لاعبي فريقه بضرورة السعي لتحقيق الفوز مؤكدًا إن غياب الزمالك عن المشاركة في الفترة الماضية سيؤثر على الأداء، فضلاً عن غياب العناصر الدولية، والإعتماد على أوجه جديدة، ستسهل مهمة فريق الداخلية في حصد بطاقة التأهل.