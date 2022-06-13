شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية سهلة فى لقاء الأهلى والمصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى* المصرى بالسلوم

المسابقة: الدور 32 كأس مصر

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: نادر قمر الدولة

مساعد 1: سامى هلهل

مساعد 2: خالد حسين

حكم رابع: صبرى إبراهيم

حكما الـ VAR: عمرو الشناوى، هشام الدسوقى

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارة المباراة نتيجة التعاون المثمر بين طاقم التحكيم، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: تقدير جيد من الحكم فى إشهار البطاقات الصفراء لكل من أشرف محمد موسى ايفريم من المصرى بالسلوم ومحمد محمود ومحمود وحيد من الأهلى

تعاون الحكام المساعدين فى إدارة المباراة بشكل صحيح

عنصر اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة وتمركز صحيح للحكم وتنوع فى أسلوب الجرى

حكام الـ VAR: لم يرجع الحكم إلى تقنية الـVAR لعدم وجود حالات تستدعى التدخل