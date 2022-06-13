حمد إبراهيم: إيهاب جلال لا يهرب من المسئولية والمفروض يستمر سنتين على الأقل

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، مدرب الإسماعيلي السابق، أن ما حدث مع إيهاب جلال من اتحاد الكرة إهانة لكل المدربين المصريين والرياضيين بشكل عام، وما حدث لإيهاب جلال لا يتحمله بشر.

وقال إيهاب جلال، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: ما حدث مع إيهاب جلال من اتحاد الكرة إهانة لكل المدربين المصريين والرياضيين بشكل عام، اتحاد الكرة المفروض أنه دارس مشروع إيهاب جلال وعارف إنه المفروض يستمر على الأقل سنتين.

وأضاف حمد إبراهيم: اتحاد الكرة حاول التعاقد مع إيهاب جلال 3 مرات اولها ايام نادي المصري ومرة في مصر المقاصة وأخيرا مع بيراميدز، وإيهاب جلال خاض 5 تدريبات منهم 3 داخل الفنادق بسبب إجهاد لاعبى منتخب مصر.

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق: أم إيهاب جلال الدموع لا تفارقها ورفضت أن تأخذ الدواء من الحزن على ما يحدث لابنها، وحسوا شوية بأهله وأسرته من الإهانة التي يتعرض لها.

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلا: تصريحات جمال علام غير موفقة ولو هم عاوزين يمشوه كان الموضوع يخلص بشكل متحضر وبدون تجريح، وإيهاب جلال مستحيل يهرب من المسئولية، ولا يمتلك أي شرط جزائي علشان الناس اللي بتقول مش عاوز يمشي علشان الشرط الجزائي.