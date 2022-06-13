زكى عبد الفتاح يدعم إيهاب جلال: من أفضل المدربين فى مصر خلال آخر 10 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن تصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بإقالة إيهاب جلال من تدريب الفراعنة يعتبر كارثة حقيقية.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات تليفزيونية: "جمال علام أهان جميع المدربين المصريين من خلال تصريحاته بإقالة ايهاب جلال، ويجب على جميع المدربين أن يحتجوا ضد اتحاد الكرة".

وأضاف: "إيهاب جلال من أفضل المدربين فى مصر خلال آخر 10 سنوات".