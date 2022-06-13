شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: امنحوا إيهاب جلال الوقت.. ولا تكرروا ما حدث مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي أبو جريشة، أسطورة الكرة المصرية، أن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، (مدرب شاطر) ولا يجب التسرع في إصدار تقييمات وأحكام عليه.

وقال أبوجريشة، عبر تصريحات تليفزيونية، إنه من الظلم تقييم إيهاب جلال مع المنتخب بعد مباراتين فقط، رغم سوء الأداء في لقاء إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأضاف:" كيف يتم الحكم على مشروع إيهاب جلال مع المنتخب الوطني خلال مباراتين فقط؟ ولماذا التسرع في إصدار الأحكام وأين المعايير؟".

وتابع: "كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب الوطني تم تقييمه وتصنيفه أنه فشل بسبب ركلات الترجيح أمام السنغال ورحل عن منصبه لهذا السبب".

وأكد أن إيهاب جلال تولى المهمة في توقيت صعب، ولا بد من منحه الفرصة في الفترة القادمة.