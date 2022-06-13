الامارات | المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتأهل إلى كأس العالم في الدنمارك

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتأهل إلى كأس العالم في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية إلى نهائيات كأس العالم للعبة "فيفا" والتي ستقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 27- 30 يوليو المقبل.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم عقب حصوله على المركز الأول في التصفيات النهائية التي أقيمت "أون لاين"، وفاز فيها على نظيره المغربي في المباراة النهائية، حيث أقيمت بنظام الذهاب والإياب، وفاز منتخبنا الوطني ذهابا بنتيجة 3 / 0 وتعادل إيابا 1-1، ليفوز 4 / 1 بمجموع المباراتين.

وأقيمت التصفيات بمشاركة 6 منتخبات وهي الكويت والسعودية والإمارات والمغرب وجنوب افريقيا وكازاخستان.

ومثل منتخبنا الوطني خلال التصفيات ثلاثة لاعبين هم أحمد السويدي وسالم الحمادي، وعلي الحمادي، بقيادة المدير الفني سيد سلمان.

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