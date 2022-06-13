الامارات | «المحطة الخامسة».. طريق الوصل و«عموري» للعودة إلى الألقاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «المحطة الخامسة».. طريق الوصل و«عموري» للعودة إلى الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النجم عمر عبدالرحمن تجربته الخامسة في مسيرته الكروية بانتقاله إلى الوصل بداية من الموسم المقبل، قادماً من شباب الأهلي، وذلك بعدما لعب «عموري» في أربع أندية هي العين والهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي، إذ يأمل كل من «الإمبراطور» وأفضل لاعب في آسيا 2016 بأن تكون هذه الشراكة نقطة انطلاقة كل منهما بعودة الوصل للفوز بالألقاب، واستعادة عموري مستواه المعروف عنه.

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أول من أمس، على «تويتر» التعاقد مع عموري. ويراهن «الفهود» على الإمكانات الرائعة التي يمتلكها عموري في بناء فريق قوي يكون قادراً على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، خصوصاً أن فريق الوصل لم يحقق لقب أي بطولة محلية منذ فوزه بالثنائية التاريخية (الدوري وكأس رئيس الدولة في 2007)، بينما حقق لقب بطولة الأندية الخليجية في 2010، واقتصرت أبرز نتائج الفريق في المواسم الماضية على الحصول على المركز الثاني في الدوري 2017، والمركز الثالث في 2018، والحصول على المركز الثاني في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في 2018.

ويمتلك عمر عبدالرحمن مسيرة رائعة مع الأندية، امتدت على 13 سنة، خاض فيها 218 مباراة، وحقق 14 لقباً، معظمها مع العين، إذ خاض اللاعب الدولي مع «الزعيم» 175 مباراة في 10 مواسم كأفضل أيامه الكروية، سجل خلالها 44 هدفاً، وصنع 114، وكان أول ظهور له مع بالعين في 24 يناير 2009 من خلال بطولة كأس اتصالات، وقت أن كان عمره 17 عاماً.

وحصل «عموري» مع فريق العين على أربع بطولات للدوري، وبطولة كأس الخليج العربي مرة واحدة، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر، وثلاثة ألقاب في بطولة كأس رئيس الدولة، بينما فاز ببطولة وحيدة حققها خارج العين، وهي السوبر السعودي مع الهلال.

وتعرض «عموري» منذ 2018 لانتكاسة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليبتعد عن المشاركة في المباريات فترات طويلة، رغم لعبه في صفوف ثلاثة أندية هي الهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي.

ومنذ رحيله في 2018 لعب 48 مباراة في أربعة مواسم، وأحرز ثمانية أهداف، وصنع العدد نفسه، وحقق الفوز بثلاثة ألقاب، هي كأس السوبر السعودي مع الهلال، وكأس رئيس الدولة، وكأس الرابطة مع شباب الأهلي.

وانضم «عموري» إلى الهلال السعودي في أغسطس 2018، لموسم واحد، في صفقة انتقال حر، بعدما رفض تجديد عقده مع العين، ولكن مسيرته مع الهلال اقتصرت على لعب ست مباريات فقط، وإحرازه هدفاً واحداً قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ويتم الاستغناء عن خدماته. وفي فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019 – 2020، انضم إلى صفوف الجزيرة. وخاض «عموري» 23 مباراة فقط مع الجزيرة، بسبب إصابات عدة تعرض لها.

في المقابل، أعلن شباب الأهلي التعاقد معه في فبراير 2021، ولكن على مدار موسم ونصف لعب 13 مباراة فقط، كان بينها مباراة واحدة كاملة واحدة فقط. وغاب عن أكثر من 40 مباراة بداعي عدم الجاهزية، وشارك كبديل في سبع مباريات، وأسهم في إحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أمام الغرافة القطري في أبطال آسيا، بينما أحرز هدفين أمام عجمان وخورفكان.

• لعب في مشواره مع الأندية في 13 سنة 218 مباراة حقق فيها 14 لقباً في بطولات مختلفة معظمها مع العين.

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