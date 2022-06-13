الامارات | نجم الوحدة والظفرة السابق يعود إلى الدوري الأوروغواياني

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوحدة والظفرة السابق يعود إلى الدوري الأوروغواياني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل لاعب فريق الوحدة والظفرة والهلال السعودي سابقاً، نيكولاس ميليسي لفريق نادي أتليتيكو بينارول بطل الدوري الأورغواياني، وذلك بعد مسيرة طويلة له خارج بلاده، وفقاً لما أعلن اللاعب وناديه الجديد أمس.

ونشر ميليسي عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له خلال توقيع عقد الانتقال لصفوف بينارول، ومقره في العاصمة مونتيفيديو، والذي يعد أكبر أندية الأوروغواي، كما يوصف بأنه نادي القرن في أميركا الجنوبية، لفوزه بلقب كأس ليبرتادوريس خمس مرات.

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