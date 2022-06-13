اخبار الرياضه

الامارات | دي بروين يغيب عن بلجيكا بسبب «عطلة مبكرة»

0 نشر
بروكسل - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يغيب عن بلجيكا بسبب «عطلة مبكرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، روبرتو مارتينيز، في تصريح صحافي، إن كيفن دي بروين هو واحد من ثلاثة لاعبين سمح لهم بالحصول على عطلة مبكرة، بعد تعادل الفريق 1-1 مع ويلز، أول من أمس، في دوري الأمم الأوروبية. وحصل دي بروين وكاراسكو ومونييه على إذن بعدم المشاركة في آخر مباريات بلجيكا أمام بولندا، الثلاثاء المقبل، في وارسو. وقال مارتينيز «لقد قدم دي بروين ما يكفي، وكذلك كاراسكو. مونييه لعب مباراتين خلال وقت قصير، بعد التوقف عن اللعب لمدة ثلاثة أشهر. لا يمكننا إجبار أحد».

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا