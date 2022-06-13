الامارات | فريق «نينجا» يتوّج بلقب «الجولة العالمية للرياضات الإلكترونية» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «نينجا» يتوّج بلقب «الجولة العالمية للرياضات الإلكترونية» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «الجولة العالمية للرياضات الإلكترونية – دبي» نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً، في أضخم حدث من نوعه يقام في المنطقة، ونظمته مجموعة «إي إم جي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مركز دبي التجاري العالمي، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً لصناعات تكنولوجيا المستقبل، ووجهة رائدة لتطوير الرياضات الافتراضية والمحتوى الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وفاز فريق «نينجا إن بيجاماس» بلقب الجولة العالمية، بعد تغلبه على فريق «ماوز» في المباراة النهائية بجولتين مقابل جولة واحدة، وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوزهما على الفرق المشاركة في البطولة، التي تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة أربعة فرق هي الأفضل في الرياضات الالكترونية المحترفة من جميع أنحاء العالم، وكان بينها فرق (نصر، كومبلكسيتي، أو جي، موفي ستار رايدرز، تايلو، وتيم فالكونز)، وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة وحصل على الجائزة الكبرى التي بلغ مجموعها 250 ألف دولار أميركي.

وتضمّن مهرجان الألعاب الالكترونية تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الإلكترونية، بينها دوري الأساطير، وكول أوف ديوتي، وفيفا لكرة القدم، وتيكن 7، وفورتنايت، وفالورانت، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي (في آر) المتنوعة.

كما تضمّن مجموعة من فعاليات وعروض الموسيقى الحية، من أشهرها عرض عازف البيانو الياباني الشهير أنيميز والمغني الياباني أكيبوشي، ولقاءات مباشرة مع الموسيقيين وبعض المؤثرين من مشاهير الألعاب الالكترونية. وتم بث كل منافسات البطولة على حسابات «إي إم جي» الرسمية على موقعي «تويتش» و«يوتيوب».

وقال مؤسس «إي إم جي»، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عبدالله القرق، في تصريح صحافي: «نشكر كل شركائنا من المؤسسات الوطنية الذين ساعدونا كثيراً لتنظيم هذا الحدث، وأسهموا في نجاحه وإظهاره بهذه الصورة المشرفة، وعلى رأسهم مجلس دبي الرياضي الذي قدم لنا كل سبل الدعم والتسهيلات حتى نستطيع أن نقدم حدثاً دولياً بهذا الحجم».

الفريق الفائز «نينجا إن بيجاماس» حصل على كأس البطولة وجائزة 250 ألف دولار.

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