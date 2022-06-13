الامارات | «الهيئة» واتحاد الرجبي يعززان فرص التعاون في استضافة الأنشطة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» واتحاد الرجبي يعززان فرص التعاون في استضافة الأنشطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مقر اتحاد الإمارات للرجبي بهدف دارسة واقع اللعبة وسبل تطويرها عبر الاستفادة من الإنجازات التي حققتها منتخبات الرجبي خلال الفترة الماضية.

والتقى خلال الزيارة قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ومحمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات، وأعضاء مجلس الإدارة والطاقمين الإداري والفني بالاتحاد، وموظفي الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نثمن العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبة، حيث باتت الإمارات عاصمة لرياضة الرجبي عربياً وآسيوياً، وحقق أبطال الإمارات من الرجال والسيدات حضوراً متميزاً على منصات التتويج في هذه الرياضة».

وزار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم ملاعب الرجبي ومقر الاتحادين العربي والآسيوي، مطلعاً على واقع منشآت اللعبة والتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية والخطط التي يتطلع الاتحاد إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وناقش الطرفان بنود الميزانية العامة للاتحاد، وواقع المشاركات الخارجية في العام الحالي، وسبل الاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها في الرجبي لتشجيع المواهب الرياضية الشابة على ممارستها وخلق جيل جديد من الرياضيين، حيث اطلع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم على أهم الإنجازات التي حققها الاتحاد وفي مقدمتها الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، إضافة إلى تحقيق منتخب السيدات لفضية البطولة الآسيوية وبرونزية البطولة العربية لسباعيات الرجبي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون لتعزيز فرص استضافة دولة الإمارات للاجتماعات والبطولات القارية والدولية في رياضة الرجبي.

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