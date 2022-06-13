الامارات | 1000 درّاج يشاركون في اليوم العالمي للدراجات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درّاج يشاركون في اليوم العالمي للدراجات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الجنسيات والمراحل السنية شهد كورنيش الشارقة أول من أمس، جولة احتفالية جميلة بالدراجات الهوائية، نظمها مجلس الشارقة الرياضي بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية.

حضر الفعالية رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وأمين عام الاتحاد العربي للدراجات المستشار إسماعيل الحوسني. وأعرب رئيس المجلس الرياضي عيسى هلال، عن سعادته بنجاح الفعالية التي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية وذلك ضمن حرص المجلس على تعزيز قيمة هذه الرياضة في الإمارة ونشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها وعكس دور المجلس.

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