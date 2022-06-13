الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم
كازاخستان - سلوفاكيا 18:00
أذربيجان - روسيا البيضاء 20:00
الدانمارك - النمسا 22:45
فرنسا - كرواتيا 22:45
أيسلندا - إسرائيل 22:45
مباريات ودية
الجزائر - السنغال 23:30
الدوري الأرجنتيني
سارسفيلد - بلاتينسي 01:00
سانتياغو - بوكا جونيورز 03:30
الدوري البرازيلي
كوريتيبا - بالميراس 01:00
فورتاليزا - بارانينسي 02:00
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