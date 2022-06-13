الأهلي يتأهل لدور الـ16 بالكأس بفوز صعب على المصري بالسلوم ’’المكافح‘‘.. وتألق لافت لمصطفى شوبير (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما وصلته عرضية من الجبهة اليمنى من محمد هاني واستلمها بكل أريحية وسددها على يسار حارس مرمى المصري بالسلوم.

وقدم المصري بالسلوم، أداء قويا واستطاع أن يخلق أكثر من فرصة محققة لولا تألق حارس الأهلي مصطفى شوبير، الذي تصدى ببراعة لـ3 تصويبات قوية من خارج المنطقة.

ولم يقدم الأهلي الأداء المنتظر، وعانى بشدة حتى جاء هدف عبد القادر في الشوط الثاني.

وأدار اللقاء سامي قمصان، المدرب المساعد للأهلي، نظرا لغياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لظروف سفره خارج البلاد.

وبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.