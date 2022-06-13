شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري للسلوم: راض عن أداء فريقي أمام الأهلي.. والأحمر لم يصنع إلا فرصتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي المصري للسلوم، أن فريقه حاول مجابهة قدرات الأهلي، ودافعنا بشكل جيد، ولعبنا على التحولات.

وقال عبد الرؤوف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: "غير راض بشكل كامل على الأداء الذي قدمناه أمام الأهلي، لأن اللاعبين لم ينفذوا كل التعليمات التي اتفقنا عليها، لكن نجحنا في تنفيذ جزء كبير منها".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "بالنسبة لقوة المنافس فالنادي الأهلي راض بشكل كبيرعن أداء الفريق، نحن ننهي موسما في الوقت الحالي، اللاعبين اشتغلوا معايا كتير وتعبنا كتير قبل هذه المباراة".

وعن أنباء تدريبه لبلدية المحلة، قال عبد الرؤوف: سأعقد جلسة قريبًا مع مسؤولي بلدية المحلة، والمفاوضات لم تنته رسميا.