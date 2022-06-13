شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: لاعيبة الأهلي نازلة تقضي واجب ولم تثبت نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاد ميهوب، نجم النادى الأهلي السابق، أن لاعبى الأهلي لم يكونوا على المستوى المرجو أمام المصري بالسلوم، في المباراة التى حقق فيها الفوز بهدف نظيف في دور 32 بكأس مصر.

وقال علاء ميهوب، خلال الاستوديو التحليلي بقناة الأهلي: لاعيبة الأهلي نازلة تقضي واجب بس في الماتش، الماتشات دي عايزة إعداد خاص ودوافع شخصية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: لاعيبة كتير في الملعب كان عندها فرصة تثبت نفسها ومحصلش ده مش عيب مدرب ده عيب اللاعب نفسه".

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.