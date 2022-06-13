شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بارز بالأهلى يستفسر من حلمى طولان عن شلبى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بإنبى عن تواصل مسئول بارز بالنادى الأهلى مع حلمى طولان، المدير الفني السابق للفريق البترولى، للاستفسار منه عن إمكانيات وقدرات مصطفى شلبى، جناح إنبى، تمهيدا لضمه لصفوف الفريق الأحمر، خاصة أن طولان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى الفريق البترولى.

وأكد طولان للمسئول الأهلاوى أن مصطفى شلبى من أفضل الأجنحة في الدورى المصري لما يتميز به من قدرات ومهارات عالية، موضحا أن اللاعب يتفوق على رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، لأنه "جعان كورة".

في سياق آخر استدعى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، مصطفى شلبى، لاعب فريق إنبى، إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية وديا يوم 14 يونيو الجاري.

وبدأ مصطفى شلبي مسيرته في الدوري العام مع نادي إنبي في موسم 2020، حيث شارك إجمالاً مع الفريق البترولي في 45 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

يلعب مصطفى شلبي كنجاح أيسر مع الفريق البترولي وتبلغ قيمته التسويقية 150 ألف دولار، طبقا للتحديث الأخير للقيمة التسويقية للاعب عبر موقع "ترانسفير ماركت".

صاحب الـ27 عاما يجيد أيضا اللعب كوسط ملعب مهاجم، وخلال الموسم الجاري فقط سجل 7 أهدف وصنع هدفين وتألق بشكل لافت مع الفريق البترولي خلال مشاركته في 19 مباراة.